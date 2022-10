Foto, selfie e lancio di monetine, così ‘Alba’ è diventata la star di piazza Ferrero (FOTO)

È diventata una vera e propria attrazione turistica la grande installazione realizzata dall’artista Valerio Berruti, che si staglia nel centro di Alba. Passanti e curiosi non perdono occasione per scattare foto e selfie da postare su Instagram e Facebook. Immagini che fanno il paio con quelle di turisti ripresi nell’atto di lanciare monetine di spalle, proprio come accade a Roma, davanti alla fontana di Trevi.