Visita al Memoriale per la “Auser Cuneo e Vallate”

Venerdì 30 settembre un gruppo di volontari dell’Auser (Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà) ha fatto visita al Memoriale della Divisione Alpina “Cuneense”, situato presso la vecchia stazione di Cuneo Gesso.

La giornata piovosa non ha purtroppo consentito di effettuare l’usuale alzabandiera, che si svolge con i gruppi prima di iniziare la visita all’interno delle sale storiche e di quelle relative alla storia delle truppe alpine.

Si è quindi proceduto, nella sala del tricolore, con il saluto del presidente del Comitato per il Memoriale, Aldo Meinero, e con il ringraziamento del presidente dell’Auser Cuneo e Vallate, Oreste Armando.

Una breve introduzione sulla nascita del corpo degli Alpini è stata fatta da Massimo Robotti, che ha presentato il suo libro “Alpini delle Marittime”.

Divisi in quattro gruppi ed accompagnati da esperti volontari Alpini, i presenti hanno effettuato, con interesse, particolare emozione e sentimento, la visita alle sale.

Nei giorni successivi alla visita, il signor Oreste Armando ha inviato al Memoriale alcune righe che pubblichiamo a seguire.

Il Comitato della Divisione Alpina Cuneense

***

Al Presidente del Memoriale della Divisione Alpina “Cuneense”

A seguito visita Volontari Associazione AUSER Cuneo e Vallate, ho il dovere di ringraziare la Dirigenza del Memoriale per la loro disponibilità ad organizzare l'iniziativa e assistenza durante l'evento.

ln particolare ringrazio le Guide per la loro professionalità, gentilezza e tanta pazienza dimostrate.

Per la loro passione e conoscenza sono memorie storiche, un patrimonio per chi ricorda la Storia e I'ha vissuta e per le nuove generazioni.

Noi porteremo questa esperienza ai nostri Associati e amici e inviteremo le Associazioni Auser della Provincia a vivere questa importante esperienza.

Ringrazio vivamente. Cordiali saluti.

Cuneo, lì 03/10/2022

ll Presidente Auser Cuneo e Vallate

Oreste Armando