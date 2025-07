Cuneo Levaldigi, per ora niente liquidi senza limiti: le vecchie regole restano in vigore

Nessuna novità al momento per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi: nonostante le nuove disposizioni introdotte a livello europeo, restano in vigore le regole tradizionali sui liquidi nel bagaglio a mano.

A chiarirlo è la recente comunicazione dell’European Civil Aviation Conference (ECAC), che ha annunciato l’entrata in vigore della nuova normativa solo per alcuni aeroporti italiani già dotati di tecnologie di controllo di ultima generazione.

Tra questi figurano Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna e Torino Caselle, tutti scali che hanno installato scanner avanzati capaci di analizzare i liquidi contenuti nei bagagli a mano, senza la necessità di limitarne la quantità o di estrarli durante i controlli.

A Levaldigi, invece, così come in tutti gli altri scali italiani sprovvisti di tali tecnologie, continuano ad applicarsi le norme restrittive introdotte nel 2006: i liquidi devono essere trasportati in contenitori da massimo 100 millilitri, inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile della capacità massima di 1 litro, da presentare separatamente al momento del controllo di sicurezza.