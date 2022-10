Il portavoce del presidente Mattarella Giovanni Grasso a Cuneo per presentare un libro

Martedì 11 ottobre, ore 17, presso il nuovo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti (via Gallo 1), il portavoce del presidente della Repubblica presenterà il suo ultimo romanzo nell’ambito del “Festival dei luoghi Comuni”.

Dialogheranno con l’autore, l’ingegnere Giuseppe Menardi e il giornalista e vignettista Danilo Paparelli, per la Fondazione CRC porterà i saluti il vicepresidente Enrico Collidà

La città dove si svolge la trama? Roma, capitale d’Italia e simbolo di quel potere che governa il Paese. I colori? Quelli della città eterna invasa da 400mila volantini bianchi con scritte inneggianti alla libertà contro il regime lanciati da un monoplano biposto.

Fatto realmente avvenuto, il 3 ottobre del 1931, assolutamente inefficace nel risultato ma destinato a trasformare l’autore di questo gesto, nell’eroe romantico e ribelle del primo antifascismo. Relegato all’oblio per molti anni, viene riscoperto e valorizzato nell’ultimo libro di Giovanni GRASSO, giornalista parlamentare, scrittore e consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grasso, in Piemonte per una serie di impegni istituzionali, martedì 11 ottobre sarà a Cuneo, alle ore 17, per presentare il suo romanzo “Icaro, il volo su Roma”, presso lo Spazio Relazioni del Rondò dei Talenti della Fondazione CRC (via Gallo 1).

L’evento apre l’ultimo giorno di incontri della rassegna culturale protagonista dell’autunno cuneese, il “Festival dei luoghi comuni”.

Dialogheranno con l’autore, Giuseppe MENARDI, ingegnere e già sindaco di Cuneo e senatore della Repubblica per tre legislature e Danilo PAPARELLI, giornalista e famoso vignettista cuneese. Per la fondazione CRC, interverrà il vicepresidente, l’avvocato Enrico COLLIDÀ.

Con “Icaro, il volo su Roma” (Rizzoli editore), Giovanni Grasso ricostruisce in forma di romanzo la vita avventurosa di Lauro de Bosis, eroe ribelle antifascista e “dandy” dalla vita avventurosa che si innamora della bella e colta attrice teatrale newyorkese, Ruth Draper. Una storia avvincente e tutta da scoprire, capitolo dopo capitolo.