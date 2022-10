Bra, tutto pronto per la geo-conferenza di stasera al Museo “Craveri” per la 10ª Settimana del Pianeta Terra

L’illuminazione costituirà uno stimolo fortissimo alla visione dell’allestimento, permettendo di avvicinarsi all’esposizione in maniera migliore e con grande suggestione. Da sottolineare che le soluzioni illuminotecniche individuate per i diversi ambienti portano la firma del Lions Club Bra Host, a testimonianza dell’impegno dei soci a favore del territorio.

Il taglio del nastro della nuova sala di geologia, sarà preceduta dalla conferenza “Lezioni dal passato per guardare al futuro: leggere le rocce del Piemonte a Bra per capire il cambiamento climatico”, in calendario venerdì 7 ottobre, alle 17.30 nei locali del Museo “Craveri” (via Craveri, 15) e realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.