Bitcoin è un buon investimento? Ecco perché potresti iniziare ad investire

Bitcoin, la più grande criptovalute per capitalizzazione di mercato al mondo, è un buon investimento nella misura in cui hai una certa tolleranza al rischio, se hai una posizione finanziaria forte e se desideri aumentare la tua esposizione al settore delle valute digitali.

Sebbene permetta alle persone di effettuare con più facilità transazioni internazionali a costi relativamente bassi e protegga la privacy degli utenti, alcuni sostengono che il suo prezzo è sopravvalutato e che la bolla presto scoppierà. Ma che tipo di investimento è Bitcoin? Si tratta di una buona scelta per le tue finanze?

Che tipo di investimento è Bitcoin?

Sono ormai 10 anni che Bitcoin è sbarcato nelle nostre vite e molti ancora si chiedono che tipo di investimento sia. In primo luogo, possedere Bitcoin non è lo stesso di detenere le azioni di una società. A differenza di un’azienda, infatti, Bitcoin non vende prodotti o servizi, non ha un CEO oppure un consiglio di amministrazione che definisce quali sono gli obiettivi futuri.

Alcuni la ritengono al pari di una materia prima mentre per altri è semplicemente una valuta come le altre. Tuttavia, Bitcoin è molto di più.

Utilizzare solamente strumenti idonei

Pro e contro

Ci sono sicuramente dei pro e dei contro quando si investe in Bitcoin. In primo luogo, si tratta di un asset che può dare alti rendimenti ed è decentralizzato, ciò significa che non dipende da autorità centralizzate come le banche. Come per tutti gli investimenti finanziari è un asset parecchio volatile ma grazie a piattaforme come Bitcoin 360 ai in tempo reale si potranno ottenere ogni tipo di informazione che ti permetterà di vedere come stanno andando i tuoi investimenti e mantenerti aggiornato con i movimenti e le tendenze del mercato da qualunque parte del mondo.