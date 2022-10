Al Mallé di Dronero la mostra "Il serraglio immaginario" di Stefano Faravelli

Il museo civico Luigi Mallé, come una novella Arca di Noè, accoglierà e custodirà la temporanea sosta del serraglio ambulante creato dalla verve immaginifica del pittore savant Stefano Faravelli, tra i più straordinari assimilatori del fantastico visivo tra Occidente e Oriente.

"Il serraglio immaginario" è il titolo della mostra, a cura di Ivana Mulatero, curatrice del museo dronerese. L'inaugurazione domani pomeriggio, domenica 9 ottobre alle ore 17.30, proprio pochi giorni dopo alla Giornata mondiale dedicata alla salvaguardia del mondo faunistico e delle specie a rischio (4 ottobre), evento riconosciuto universalmente fin dal 1931. Per l’occasione, presenta il suo particolare omaggio al mondo animale in quasi cinquanta opere, tra tele e carte di varie misure ed estensioni.

Una mostra personale che, nel solco delle “imprese” rinascimentali, vede sfilare tigri, istrici, oche, camaleonti, giraffe altissime, cammelli battriani, tori possenti, tartarughe, leprotti e persino un elefante.

"A questo bestiario dall’araldica un po’ sbilenca" - scrive Faravelli - "fanno contrappunto trabiccoli, carretti recanti doni, troni o navi su ruote, locomotive. Come in certe immagini devozionali indostane o nell’iconografia dei trionfi che hanno sfilato per secoli nella pittura d’occidente prima di essere riposti nelle rimesse dell’oblio o sopravvivere nel triviale carnevalesco, così ecco a voi una solenne processione di virtù in disarmo, di intenzioni figurate, di insegne singolari. Ciascuno di questi nuovi “trionfi” si rivolge ai sensi e all’intelletto chiedendo di essere decifrato: ciascuno con il suo piccolo alone di mistero che chiede udienza sul gran Theatro della Pittura.”

Quella al museo Mallé sarà dunque una mostra all’interno della quale i visitatori potranno seguire la genesi e l’esito di un certo archetipo figurativo dedicato all’essere animale. Accanto alle opere, per lo più adornate dalle elaborate cornici, il percorso sarà scandito da dipinti, carte acquarellate, scatole magiche con suggestive iconografie ingegneristiche e antiquarie, animali impagliati e personaggi immaginari, e da fotografie, disegni e taccuini.

Ingresso libero e gratuito. La mostra "Il serraglio immaginario" sarà visitabile dal 9 ottobre al 18 dicembre 2022, il sabato e la domenica​ ​dalle ore 15 alle ore 19, mentre in altri giorni su prenotazione​.

Organizzata dal museo civico Luigi Mallé, è parte della rassegna provinciale grandArte 2022 – HELP - humanity, ecology, liberty, politics, vede il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Città di Cuneo, con il contributo di Comune di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione CRT ed sostegno di ATL del Cuneese, La Guida, Lannutti logistica e trasporti, ACDA, Armando Group, Wedge Power, Confartigianato Cuneo, Generali assicurazioni Cuneo, Limone Riserva Bianca, Marcopolo, Paneco Ambiente, Intesa Sanpaolo.

La personale si allaccia, inoltre, alla rassegna CuneoVualà 2022, dal titolo “Carnet d’Egitto” (16 ottobre – 13 novembre 2022) organizzata dalla Fondazione Peano di Cuneo: all’interno sono.esposte alcune opere di Stefano Faravelli dedicate alla cultura e al popolo egizio, unitamente agli esiti di un recente workshop condotto nelle sale del Museo Egizio di Torino.