Notte di interventi per Vigili del Fuoco e soccorritori sulle strade della Granda

E' stata una notte di interventi sulle strade della Granda quella trascorsa tra ieri, domenica 9, e le prime ore di questa mattina, lunedì 10 ottobre.



A neanche ventiquattr'ore dal grave incidente verificatosi a Centallo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, i soccorritori sono infatti intervenuti a Canove di Govone, nel sinistro costato la vita al 30enne Domenico Giolito, commerciante residente a San Damiano d’Asti , spentosi nella notte all’ospedale di Verduno dopo che l’auto sulla quale viaggiava in compagnia di un amico era andata a schiantarsi su una rotonda lungo la Statale 231.



Nelle stesse ore le squadre dei Vigili del Fuoco della provincia sono state chiamate a intervenire per la messa in sicurezza di due auto coinvolte in un tamponamento a Cuneo, in via del Passatore, mentre altre squadre hanno prestato soccorso alle persone coinvolte in un incidente verificatosi in territorio di Bene Vagienna.



Un quarto sinistro ha richiesto l'intervento dei soccorritori tra Levaldigi e Vottignasco, sulla Strada Provinciale 192, mentre un ultimo scontro si è verificato a San Lorenzo di Peveragno.