A Cuneo si celebra il 'Babyloss awarness day', in ricordo dei neonati scomparsi

Un'onda di luce che attraverserà la città di Cuneo e, idealmente, il mondo intero. Nelle parole dell'organizzazione Claudia Giordano: "Un modo simbolico per sentirsi idealmente uniti con migliaia di altre persone, accomunate da un lutto di cui è difficile parlare: la morte di un bambino".

Si tratta della manifestazione in occasione del 'Babyloss awarness day', celebrazione già riscontrata in altri paesi del mondo e organizzata in Cuneo dall'associazione 'CiaoLapo Tes', che punta l'attenzione sulle famiglie con bambini morti prima della nascita o subito dopo.

Il 'Babyloss awarness day' si sostanzia nell'accensione, alle ore 19 del 15 ottobre e per circa un'ora, di una candela. "Con le nostre candele accese, anche se ognuno a casa propria e anche se non si è subita direttamente una perdita, ci sentiremo idealmente uniti per dar voce all’auspicio che nessuna madre o famiglia si senta sola di fronte alla morte di un bambino" si legge sulla descrizione dell'evento su Facebook.

L'associazione ha anche richiesto al Comune il patrocinio e di illuminare di rosa la torre civica di Cuneo nella notte tra il 15 e il 16 ottobre. Una richiesta che verrà portata dall'assessora Paola Olivero alla riunione di giunta in programma per la mattinata di giovedì: "La richiesta è arrivata soltanto stamattina ma non ho dubbi a pensare verrà accolta - ha detto Olivero - . L'amministrazione comunale è da sempre particolarmente sensibile a questi temi".