Nella tragedia il valore del dono: dalla morte di Matteo una speranza per sette persone

E' il post apparso sulla pagina Facebook di AIDO sezione provinciale di Cuneo. Aido, che nel 2023 compie 50 anni di attività, è l'Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.

I genitori di Matteo Casale hanno acconsentito all'espianto degli organi del figlio.

Un gesto d'amore che, se possibile, dà un senso al dolore più grande, quello della perdita di un figlio. Matteo è morto a 17 anni a seguito delle gravissime ferite riportate nell'incidente stradale della scorsa domenica 9 ottobre a Centallo, nel quale ha perso la vita anche Martina, la cugina 18enne. La morte è avvenuta a 36 ore di distanza.

Gianfranco Vergnano, presidente dell'Aido provinciale, ha la voce commossa mentre evidenzia come la vita spezzata di Matteo ne salverà sette. "Non posso che dire grazie a questi genitori, che con questa scelta donano una nuova opportunità di vita a persone che attendono da anni e che da anni vivono appese ad un filo. Il motto di Aido è "non so per chi ma so perché". Noi non sappiamo a chi andranno gli organi di questo ragazzo, ma sappiamo che qualcuno, oggi, ha ricevuto la telefonata che attendeva da chissà quanto tempo. Il dolore, per quanto possa suonare assurdo, moltiplica la vita. I genitori di questo ragazzo strappato alla vita troppo presto hanno voluto che loro figlio diventasse un angelo donatore, con un atto d'amore grandissimo".

La data delle esequie di Matteo non è ancora stata fissata.