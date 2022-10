Violenze e minacce alla moglie: Corte d’Appello conferma condanna per un 56enne neivese

E’ arrivata nella mattinata di oggi (mercoledì 12 ottobre), dalla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Torino la conferma della condanna già emessa in primo grado nei confronti di G. D., classe 1966, alla sbarra per maltrattamenti in famiglia.



Nei confronti dell’uomo, nato a Priocca e all’epoca dei fatti residente a Neive, difeso dall’avvocato Marco Dellarossa del foro di Torino, si era già espresso il Tribunale Penale di Asti, che nel 2018 lo aveva condannato a un anno e sei mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena, per le condotte violente reiterate nel tempo nei confronti della consorte, "sottoposta – scrivevano i giudici – a continue violenze psicologiche e fisiche anche in presenza della figlia minore", a "minacce anche di morte" e a pesanti ingiurie e vessazioni.



I giudici d’appello hanno anche confermato la provvisionale disposta in primo grado a favore dell’ormai ex consorte, costituitasi parte civile col patrocinio dell’avvocato albese Silvia Calzolaro, e condannato G. D. al pagamento delle spese processuali.