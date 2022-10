Diventa un PROGETTISTA MECCATRONICO, un lavoro dalle grandi soddisfazioni

PROGETTISTA MECCATRONICO

Un lavoro sicuro, vicino a casa e ben retribuito, con possibilità di carriera! Cosa aspetti?

Robot, PLC, automazione, informatica, oleopneumatica, elettronica, meccanica… sono ambiti di tuo interesse.

Sappi che molte aziende ti stanno aspettando!

Questo profilo è ricercatissimo: il progettista meccatronico trova collocazione negli uffici tecnici delle imprese manifatturiere o di servizi di automazione all'impresa.

Il Progettista Meccatronico, sulla base di specifiche tecniche assegnate, progetta l'interfacciamento ed il software per la gestione dei componenti del sistema, anche mediante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative per l'interazione tra i processi di lavoro.

Sono 1.000, che si svolgeranno a Dronero, in Via Meucci 2, presso lo storico CFP dedicato a “Don Michele Rossa” ore di cui 360 di stage.

Il corso, (che si sviluppa in 1000 ore di cui 360 ore di stage aziendale ), si rivolge a diplomati/qualificati in ambito industriale e viene progettato e realizzato in collaborazione con le Aziende del territorio e Confindustria.

ULTIMI POSTI DISPONIBILI.

Iscriviti subito!

Consulta la scheda del corso:

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=detail&id=8

CONTATTI: Via Meucci 2 – 12025 DRONERO (CN)

Tel. 0171 918027 e-mail: centro.dronero@afpdronero.it