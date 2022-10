Pronta a tornare su TargatoCn la rubrica 'In&Out'

E' pronta a tornare 'In&Out', la rubrica del nostro giornale che tradizionalmente racconta le storie dei cuneesi che si sono spostati a vivere, lavorare o studiare all'estero, e di chi dagli altri paesi del mondo ha invece raggiunto la provincia Granda.

Negli anni, 'In&Out' ha raccolto tantissime esperienze, tutte legate indissolubilmente al territorio cuneese: chi decide di spostarcisi se ne innamora, e chi invece si trova a volerlo o doverlo lasciare non lo abbandona mai del tutto.

Per chi fosse interessato a partecipare con la propria esperienza personale - o a segnalare quella di un'altra persona - può farlo inviando una mail a direttore@targatocn.it inserendo nome e cognome, un contatto telefonico valido (per pure ragioni di segreteria), il luogo in cui si trova o dal quale ha raggiunto la provincia e le ragioni dello spostamento.