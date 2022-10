Pro Dronero: si è dimesso Luca Summa, responsabile del settore giovanile

Dopo 10 anni nella società, dei quali sette da mister e cinque da mister e responsabile del settore giovanile della Pro Dronero, Luca Summa ha dato le dimissioni-

Oltre a lui, si è dimessa anche la segretaria Ramona Epifani.

Questa la nota con cui Summa ha dato le sue motivazioni: "È stata una decisione inevitabile, presa in seguito a delle difficoltà d'intesa all'interno della società. Ho dato il mio contributo nel cercare di far crescere il settore giovanile della Pro Dronero e posso ritenermi soddisfatto del lavoro svolto, ma viste le divergenze col direttivo nell'ultimo periodo, preferisco fermarmi. Si ferma insieme a me anche la segretaria Ramona Epifani".