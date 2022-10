Confesercenti: “Grande soddisfazione per questo Governo che esprime due ministri cuneesi”

“Siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo governo, che esprime ben due ministri della nostra provincia: Guido Crosetto e Daniela Santanchè”.

“Entrambi conoscono le esigenze, le peculiarità e le criticità del nostro territorio, visto che lo hanno vissuto e ci tornano appena possibile - prosegue il direttore dal Bono -. Ci aspettiamo quindi, un input in più per risolvere gli annosi problemi del Cuneese, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Inoltre, come associazione di categoria, siamo molto contenti che Daniela Santanché sia ministro del Turismo, certi che saprà valorizzare un settore che nella nostra provincia da anni è in grande crescita per la sua capacità di poter offrire una variegata scelta a visitatori e turisti”.