Grande partecipazione alla manifestazione “Europe for peace” di Cuneo

Il Coordinamento pace Cuneo esprime soddisfazione per la grande partecipazione alla manifestazione cittadina svoltasi venerdì 21 ottobre, nell’ambito della mobilitazione nazionale per la pace “Europe for peace” che ha visto coinvolte dal 21 al 23 ottobre centinaia di piazze italiane nella richiesta della cessazione immediata della guerra russo-ucraina e di tutti i conflitti armati che stanno insanguinando il Pianeta.





Nonostante il tempo sfavorevole, circa 300 persone hanno percorso Via Roma all’insegna dello slogan “Tacciano le armi, negoziati subito!” che accomuna tutte le iniziative locali organizzate in vista della grande manifestazione nazionale prevista per il 5 novembre prossimo a Roma, ritrovandosi al termine del corteo in piazzetta Audiffredi. Lì ha preso la parola don Renato Sacco, già coordinatore di Pax Christi, seguito da interventi liberi dei partecipanti, mentre una delegazione ha raggiunto la Prefettura dove ha consegnato il documento programmatico della mobilitazione alla Prefetta di Cuneo, dott.ssa Fabrizia Triolo, perché se ne faccia portavoce presso il Governo.

L’evento ha voluto essere punto di avvio di una serie di iniziative che si terranno nelle prossime settimane: in primo luogo l’organizzazione di una comitiva per la partecipazione alla manifestazione nazionale del 5 novembre, poi l’indizione di un percorso formativo sui temi della nonviolenza e della pace da inaugurare l’11 novembre alle 21 nella sede dei Tomasini.





Fin da subito tuttavia il Coordinamento pace chiede ai Comuni di Cuneo e dintorni un segno tangibile di impegno contro la guerra e l’uso delle armi, suggerendo di esporre ai balconi dei Municipi uno striscione con l’appello “Tacciano le armi, negoziati subito!” e la bandiera della pace.