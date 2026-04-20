Limone Piemonte mon amour: gli italiani la preferiscono a Roccaraso, Abetone e La Thuile

Limone Piemonte si impone con successo nella classifica delle destinazioni preferite dagli italiani che frequentano abitualmente la montagna e la conoscono direttamente in quanto praticano una o più discipline sportive.

Il report è stato elaborato dall'Osservatorio italiano del turismo montano, che ha analizzato la stagione invernale 2025/26, ed è stato diffuso da Jfc.

Nella top 25, Limone Piemonte – new entry in classifica- si posiziona al 19° posto con 3.416 preferenze espresse riuscendo a superare Roccaraso, Abetone, Corvara, Gressoney, Ayas Champoluc e La Thuile. Guidano la classifica Cortina d'Ampezzo (6.571), Madonna di Campiglio (6.525) e Livigno (6.150).

Tra le novità un'altra piemontese, Bardonecchia, si impone al 17° posto conquistando 3.570 voti.

Il punteggio consta di una serie di valori legati a otto fattori.

Tre sono legati all'immagine, quindi l'essere una località famosa e trendy oltre essere considerata una destinazione a misura di famiglia, tre fattori sono legati ai servizi quali la qualità delle piste e degli alberghi nonché la quantità dei servizi presenti.

Si aggiungono il tema dell'accessibilità delle destinazioni, con la focalizzazione sulle disabilità motorie, il valore della sostenibilità ambientale che indica la destinazione che - per gli italiani- è indicata come "quella più attenta alle politiche green e alla tutela dell'ambiente naturale. L'integrazione di questi fattori ha portato, è evidenziato nel report, alla costruzione di un ranking di posizionamento mentale che poi corrisponde al rispettivo valore del brand della località".

Prendendo infine in esame i singoli fattori, tra le località considerate più green, ossia le località dove sono sia state adottate politiche di sostenibilità ambientale ma anche dove la natura rappresenta un valore fondamentale, Limone Piemonte si trova al 20° posto con 601 preferenze, mentre sul fronte dell'accessibilità è al 18° posto (542 voti) superando ad esempio Ortisei, Roccaraso e Sestriere.

Guardando al fattore family friendly, la "perla delle Marittime" ottiene la 17ª posizione (587 voti). In merito poi all'"essere famosa" come località, Limone ha ancora da lavorare e infatti chiude la classifica con 44 preferenze, però analizzando il fattore "trendy", ossia l'essere alla moda, conquista la 12ª posizione della classifica con 489 voti superando la Selva di Val Gardena, San Martino di Castrozza, Andalo e Abetone, solo per citarne alcune.

Sul fronte dei servizi, guardando i "migliori alberghi" sul territorio Limone si colloca al al 18° posto (387) mentre per il valore delle "piste migliori" la località montana è fuori dal report. Le piste non sono tra le più attrattive, quindi.

Infine, nella classifica generale legala alla quantità dei servizi, occupa il 24°posto con 410 voti.