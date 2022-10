Piazza Beltricco a Dronero avrà presto un nuovo volto

Dronero avrà presto un nuovo parco urbano, con un nuovo ufficio turistico e nuovi parcheggi. La notizia arriva dall'amministrazione comunale.

Grazie al contributo di Fondazione CRC, che in occasione del 30° anniversario dalla sua nascita ha deciso di sostenere 15 progetti significativi per altrettante comunità del territorio della Provincia di Cuneo, sono iniziati i lavori in piazza Beltricco.

"La scelta del luogo è significativa" - commentano dal Comune - il nuovo parco darà, infatti, un volto a quello che per quarant'anni è stato uno spazio vuoto, una piazza sterrata. La realizzazione del parco oltre ad offrire nuovi spazi ai cittadini droneresi, si inserisce in una strategia più ampia volta ad assicurare ai turisti una migliore accoglienza in un contesto decisamente migliore.

Nuova sistemazione, grazie alla collaborazione dell'Unione Montana Valle Maira, anche per gli spazi destinati ad accogliere il nuovo ufficio turistico gestito dal consorzio turistico Valle Maira Il tutto senza dimenticare la funzionalità: saranno realizzati nuovi parcheggi.

Un nuovo volto per gli spazi che accoglieranno i turisti di Dronero e della Valle che potranno avere informazioni ed indicazioni circa la loro permanenza in città o sul territorio potendo al contempo raggiungere, facilmente i negozi di Dronero; un nuovo spazio verde per grandi e piccoli droneresi."