Alba, quasi mezzo chilo di droga recuperata dalla Polizia Locale in Zona H

Nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre la pattuglia motociclisti del pronto intervento della Polizia Municipale di Alba, in seguito a varie segnalazioni pervenute al Comando sullo spaccio nella Zona H del comune di Alba, ha effettuato un’accurata perlustrazione in tutta la zona, compreso l’adiacente Parco Sobrino, frequentato da mamme e bambini.

I motociclisti, dopo un primo controllo lungo la recinzione del parco, si sono recati nella parte esterna dell’area, conosciuta come Zona H, frequentata da tanti giovani e ragazzi che possono praticare lo sport nei nuovi campi attrezzati dal Comune. Purtroppo l’area è anche nota per lo spaccio di droga, come recentemente raccontato anche dai giornali locali in riferimento al consumo di droghe leggere tra giovani.

Gli agenti, decisi a perlustrare tutta l’area, hanno avuto l’intuizione di dirigersi verso la parte finale del prato, meno frequentata e più appartata, riscontrando subito la presenza di un piccolo panetto nell’erba e accanto una borsa contenente quasi 500 grammi di cannabis (marijuana e hashish), in buono stato di conservazione, confezionati con cellophane e nastro adesivo.

Probabilmente la droga è stata abbandonata sul posto dagli spacciatori che, alla vista degli agenti, sono riusciti ad allontanarsi senza farsi riconoscere, mentre altre tre persone sono state fermate e identificate per ulteriori accertamenti ancora in corso.

Il carico venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 3mila euro. Proseguono le indagini per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.