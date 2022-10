Costigliole Saluzzo intitola la bocciofila comunale alla memoria di Santina Dolce

Sabato 29 ottobre, alle 16, il Comune di Costigliole Saluzzo organizza la cerimonia di intitolazione della Bocciofila comunale alla memoria di Santina Dolce, che la gestì dal 1982 al 1998, con passione ed entusiasmo.

L’evento ufficiale, alla presenza degli amministratori comunali, dei famigliari di Santina e degli attuali gestori del centro, i ragazzi del “Terzo tempo”, sarà accompagnato da una serie di gare sportive, proprio a voler significare l'importanza del gioco e dello sport nel "mondo-bocciofila" costigliolese: la partita di calcio delle giovanili tra Valle Varaita e Saluzzo (alle 15,30) e la sfida-esibizione di padel tra i maestri della Vav Costigliole (alle 16,30).

Santina Dolce, classe 1933, è sempre vissuta a Costigliole. Rimasta vedova da giovane, ha cresciuto con amore i sei figli, che l’hanno coadiuvata nell’ultima fase di gestione del centro sportivo.

Nel giorno di riposo della bocciofila, Santina era solita partecipare alle attività volontarie al centro anziani di Costigliole.

Una malattia se l’è portata via nel 1998 e i figli hanno portato avanti l’attività per altri 10 anni. Dicono della mamma: "La bocciofila per lei non era solo un lavoro: amava stare in mezzo agli altri e cantare in compagnia. Tutti la ricordano per il suo sorriso e per le sue doti in cucina: celeberrimi gli agnolotti fatti a mano".

Ancora i famigliari: "Ringraziamo l'amministrazione comunale per la scelta dell’intitolazione. Sabato sicuramente rivivremo dei bei ricordi e siamo certi che, pur da da lassù, mamma sarà con noi con la sua gioia di vivere".

Commenta il sindaco, Fabrizio Nasi: "Omaggiamo una figura importante e amata del paese in quella che è stata per oltre 15 anni la sua “seconda casa” e che oggi più che mai, grazie all’impegno di tante persone, rappresenta il principale polo aggregativo di Costigliole".