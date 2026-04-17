Parco della Rotonda di Ceva: progettato il primo lotto

Il Parco della Rotonda di Ceva si prepara a una nuova fase di valorizzazione. L’Amministrazione comunale sta lavorando su un progetto articolato in quattro lotti con l’obiettivo di rafforzare la vocazione dell’area come spazio sicuro, accogliente e a misura di famiglia, valorizzando uno degli spazi naturali più suggestivi della città.

Il primo lotto della progettualità su cui si sta lavorando, finanziato interamente con fondi comunali per un importo di 150 mila euro, e per il quale è stato recentemente approvato in Giunta il progetto redatto dall’arch. Andrea Briatore, riguarda la sistemazione dell’area giochi adiacente al bar, cuore pulsante della frequentazione familiare del parco, e concentra l’attenzione in modo particolare sulla sicurezza e sulla fruibilità degli spazi dedicati ai più piccoli.

L’intervento prevede la valutazione e realizzazione di una recinzione idonea, che consenta di delimitare in modo efficace l’area, impedendo ai bambini di entrare e uscire autonomamente e garantendo maggiore serenità ai genitori; l’installazione di nuovi giochi, moderni e inclusivi, per ampliare e qualificare l’offerta dedicata all’infanzia, con contestuale posa di una nuova pavimentazione antitrauma, fondamentale per aumentare gli standard di sicurezza e prevenire infortuni; la revisione della logistica degli spazi, per rendere l’area più ordinata, funzionale e facilmente controllabile. Verrà inoltre valutata la chiusura nelle ore notturne, in un’ottica di tutela delle strutture e prevenzione di atti vandalici, anche grazie al supporto dell’impianto di videosorveglianza già presente e pienamente operativo.

“L’obiettivo dell’Amministrazione – commentano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ed il vice ed assessore ai Lavori pubblici, Fabio Ferrero – è quello di rendere il Parco della Rotonda un luogo dove le famiglie possano trascorrere il tempo libero in tranquillità, con servizi efficienti, spazi curati e un’attenzione concreta alla sicurezza. La riqualificazione dell’area giochi rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, che costruiamo con un confronto continuo con chi già oggi frequenta il parco, soprattutto con i giovani, e che mira a ottimizzare e valorizzare progressivamente l’intero ambito: dall’area verde agli spazi ricreativi, fino alla piscina all’aperto. Investire sul Parco della Rotonda significa investire sulla qualità della vita della comunità cebana: uno spazio naturale unico, gradevole da frequentare e da vivere, destinato a diventare sempre più un punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie”.