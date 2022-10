Costigliole Saluzzo, via ai lavori per il nuovo polo scolastico: si abbatte la vecchia scuola

La ruspa in azione per abbattere le vecchie scuole

A Costigliole Saluzzo è in corso dalla mattinata di oggi (lunedì 24 ottobre) l'abbattimento delle vecchie scuole. Sull'area sarà realizzato il nuovo polo scolastico comprensivo di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e palestra scolastica.

Il progetto era stato presentato dall'Amministrazione Comunale il 14 giugno scorso nella sala polivalente del Comune alla presenza dell'ex sindaco Livio Allisiardi e l'attuale vicesindaco Nicola Carrino, che nel precedente mandato avevano promosso e seguito lo sviluppo del progetto stesso.

"È un lavoro importante, forse il più importante di sempre per quanto riguarda i lavori pubblici del Comune di Costigliole Saluzzo - dice Carrino, che ha anche la delega a patrimonio comunale e bandi -. L'estate scorsa avevamo provveduto a sistemare i moduli provvisori dove i ragazzi hanno iniziato le lezioni dell'attuale anno scolastico. Oggi abbiamo iniziato l'abbattimento dell’edificio".

I lavori continueranno per parecchio tempo, al termine dei quali però Costigliole si presenterà con un polo scolastico d'eccellenza. Ancora il vice sindaco: "Speriamo di concludere il tutto nei tempi, vale a dire due anni da inizio lavori".

Il nuovo polo avrà naturalmente caratteristiche antisismiche e moderne, ottimizzate anche per quanto riguarda gli spazi. E, cosa non trascurabile di questi tempi, il tutto si trasformerà in un risparmio economico con il minor dispendio di energia. Chiude Nicola Carrino: "La spesa energetica per le scuole rappresenta da sempre un capitolo importante per le casse del Comune e questo ci darà una grossa mano".

Sarà rivista anche l'organizzazione dell’intera area: l’attuale cortile della scuola Media, situato su due livelli, sarà realizzato con unico giardino. Un vero e proprio parco, che collegherà la sala polivalente comunale a disposizione di tutti i costigliolesi.