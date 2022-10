A Gallarate l'ultimo saluto al gestuita padre Paolo Gamba

Lo scorso 20 ottobre nella Residenza dei Gesuiti a Gallarate, in provincia di Varese, è morto padre Paolo Gamba. Novantotto anni, era nato il 22 aprile 1924 ed entrò nella Compagnia di Gesù il 7 dicembre 1943. Fu compagno di noviziato del cardinale Carlo Maria Martini. Laureato in Filosofia e Lettere classiche, insegnò latino e greco a Napoli, Torino e Cuglieri, in provincia di Oristano.

Nonostante la sua grande cultura condusse una vita umile e semplice e si donò interamente all’amore verso il prossimo, soprattutto i giovani. Altissimo esempio di vita cristiana, operò anche a Piacenza e a Cuneo, nella chiesa dei Tomasini e come cappellano al Comando dei Vigili del Fuoco, e nella colonia "Padre Cocchi" di Garessio, unitamente a padre Daniele Fontana. I funerali sono stati celebrati sabato nella cappella della Comunità dei Gesuiti di Gallarate, in provincia di Varese.