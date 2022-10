Bra, in primavera il restyling della facciata del teatro Politeama su via Umberto I

Tempo di restauro per la facciata del teatro Politeama posta su via Umberto I.

"La struttura sta subendo in questi anni costanti interventi di manutenzione straordinaria. - spiega l’assessore ai lavori pubblici del comune di Bra, Luciano Messa - "Siamo partiti con uno rifacimento dei serramenti nella sala nobile, attraverso un contributo della fondazione Crc. Il nuovo progetto, finanziato sempre dalla Crc, prevede invece la sostituzione dei serramenti al piano terra. Questo permetterà di completare la riqualificazione energetica, oltre che di eseguire il rifacimento dell’intonaco e la ritinteggiatura della parete".

Il costo dell’operazione è di 86 mila euro. I lavori potrebbero partire a breve, ma, per non creare problemi con la stagione teatrale attualmente in corso, avverranno probabilmente nella tarda primavera. Questo progetto, con finalità di risparmio energetico, sarà inoltre propedeutico a un ulteriore intervento a livello impiantistico attualmente in programmazione.

"La nostra Amministrazione sta adoperando già da diversi anni interventi in questo senso su vari edifici, soprattutto scolastici. Questo è oggi ancora più importante perché cercheremo di ricavare un risparmio economico, oltre che energetico, vista la situazione attuale. Allo stesso tempo, questi permettono una fruizione migliore e un aggiornamento funzionale dei nostri beni. Dovremmo dunque riuscire a portare a casa un doppio risultato", il commento dell’assessore.