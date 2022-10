Vicoforte ha ospitato il pranzo sociale dell'Avis cebana

Domenica è tornato a svolgersi il pranzo sociale della sezione cebana dell'Avis.

Una giornata partecipata con 120 adesioni. I sodali si sono riuniti alla nel Santuario per la S. messa delle 11, celebrata dal rettore don Francesco Tarò, parroco per oltre diciotto anni a Ceva, con il quale quindi c'è un rapporto di amicizia e non ha fatto mancare la propria partecipazione l'attuale parroco don Franco Bernelli.

Dopo la celebrazione sì è svolta l'assemblea dei soci al fine di modificare lo statuto ed adeguare il sodalizio alle riforme inerenti il Terzo Settore. Infine il momento conviviale presso "La Tavola del Chiostro" dove donatori ed amici hanno potuto nuovamente vivere una parentesi di allegria dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia.

Hanno partecipato, manifestando la propria vicinanza all'associazione Flavio Zunino, presidente provinciale dell'Avis, Gilberto Magagna, in rappresentanza dell'Avis di Mondovì, Enrico Bertola(vicepresidente) e Mirko Dani dell'Avis di Garessio, Massimo Sasso in rappresentanza dell'Aido di Ceva, Mauro Benedetto, in rappresentanza della Fidas Monregalese. Presenti anche rappresentanti del CFP Cebano Monregalese, il direttore Marco Lombardi e la responsabile della sede di Ceva, Simona Giacosa, esponenti di altre associazioni cebane, sportive e non, con le quali è in corso una collaborazione.

A portatare il saluto della Regione Piemonte, è intervenuto il consigliere regionale, capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Bongioanni ed ha partecipato in rappresentanza dell'ente Provincia il neoeletto presidente Luca Robaldo, nonché sindaco di Mondovì e il vice sindaco Lorenzo Alliani, per il comune di Ceva.