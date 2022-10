Saluzzo, a novembre apre la rassegna culturale "Trame di quartiere"

Il mese di novembre apre «Trame di Quartiere», la rassegna culturale della Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi, con una combo di due importanti appuntamenti.

Giovedì 3 novembre alle ore 21, nella Sala Tematica de Il Quartiere, sarà ospite Adelmo Cervi, figlio di quell'Aldo Cervi che venne fucilato con i suoi sei fratelli dai fascisti il 28 dicembre 1943 nel poligono di tiro di Reggio Emilia.

La famiglia Cervi era all'epoca una famiglia contadina con radicati sentimenti antifascisti che fin dagli esordi prese parte attiva alla Resistenza e ospitò nel suo casolare partigiani e oppositori al regime. Catturati, torturati e fatti prigionieri insieme al padre Alcide, i sette fratelli Cervi furono uccisi per rappresaglia. Adelmo Cervi presenterà «I miei sette padri», nuova edizione rivista ed ampliata, un libro che ripercorre gli eventi che hanno preceduto l'eccidio con una profonda umanità e capacità di comunicazione.

«Avevo quattro mesi quando mio padre e i suoi fratelli furono fucilati dai fascisti - dice l'autore - oggi giro l’Italia per portare alto il loro nome, quello della giustizia e della libertà».

L'appuntamento è organizzato in collaborazione con A.N.P.I. Sezione di Saluzzo e Valle Po.

A seguire, venerdì 4 novembre alle 21, sempre nella Sala tematica de Il Quartiere, serata a tema calcistico con la presentazione di «Fila. Un sogno color granata» edizione a cura di Danilo Careglio e Marco Margrita. Il libro narra dello stadio Filadelfia, una leggenda conosciuta semplicemente col nome di "Fila", di come i sogni possano diventare realtà e del come mai i ragazzi del Fila non abbiano mai smesso di essere tali.

Saranno presenti alla serata anche Claudio Sala, capitano del Torino dell'ultimo scudetto e Luigi Vatta, figlio di Sergio detto anche il mago del Filadelfia. Seguiranno, nel mese di novembre, altri due importanti appuntamenti.

Venerdì 11 alle 18 Pierluigi Franco presenterà "Gorbačëv. Il furbo ingenuo. Una storia non agiografica alle origini della crisi mondiale (e ucraina)". L'autore dialogherà con Giampaolo Testa e Beniamino Pagliaro. Venerdì 18 novembre, alle 18, Andrea Nicastro presenterà "Dialoghi sulla guerra" in dialogo con Cristopher Cepernich. Per info e prenotazioni cultura@comune.saluzzo.cn.it o 348 0707998