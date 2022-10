Cuneo, veicoli non residenti violano la zona pedonale del viale degli Angeli?

vorrei segnalare il continuo transito di automobili e furgoni a velocità sostenuta nel tratto del viale degli Angeli di Cuneo davanti alla Scuola Primaria "Nuto Revelli", in particolare durante l'orario di uscita da scuola - ore 13 e ore 16 - , quando dovrebbe essere in vigore la zona pedonale.

Abbiamo già contattato telefonicamente gli uffici comunali nell'ultimo mese e abbiamo interpellato le forze di polizia per segnalare uno specifico veicolo che procedeva a velocità sostenuta: in tutti i casi segnalati, non si tratta di veicoli condotti da residenti.

Non vorremmo che tra una segnalazione e l'altra finisse per scapparci il morto. Servirebbero provvedimenti più efficaci, di cui altre scuole dispongono perché non collocate in zone a traffico limitato."