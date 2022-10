Cuneo: nel salone d'onore la presentazione di 'Perfette sconosciute'

Sabato 5 novembre si propone un doppio appuntamento dedicato alla fotografa Leonilda Prato. Alle ore 16 presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo si svolgerà la presentazione del volume fotografico Perfette sconosciute. Fotografie di Leonilda Prato, a cura di Alessandra Demichelis (Graphot Editrice, 2022).



Il libro, corredato da testi del fotografo Giorgio Olivero e della storica della fotografia Francesca Bonetti, che interverranno, presenta oltre settanta immagini inedite tratte dall’Archivio Prato conservato presso l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo. Si tratta di ritratti femminili anonimi realizzati per la maggior parte a Pamparato o nei suoi dintorni in un periodo compreso nei primi vent’anni del Novecento. Tutti realizzati en plein air su set improvvisati, i ritratti raccontano di un incontro con il femminile che procede dall’infanzia attraverso la giovinezza e la maturità fino all’età più avanzata evidenziando lo straordinario rapporto tra la fotografa e i suoi soggetti e, allo stesso tempo, svelando a noi un universo multiforme e ricco di fascino.



Al termine della presentazione, alle ore 17 circa, a Palazzo Santa Croce sarà inaugurata la mostra Perfette sconosciute e altri mondi. Fotografie di Leonilda Prato, organizzata dall’Istituto storico della Resistenza con il patrocinio della Città di Cuneo e curata dagli stessi Demichelis e Olivero. La mostra riprende la proposta del libro integrando i ritratti femminili con immagini della famiglia Prato e con scatti che raffigurano la vita quotidiana della comunità. Ad arricchire il percorso espositivo, numerosi oggetti del mestiere – apparecchi e attrezzatura fotografica, documenti, stampe originali – utilizzati da Leonilda per il suo lavoro. I ritratti in mostra, con la loro forza espressiva, diventano così un ponte tra un passato che appare remotissimo e il presente affollato di immagini caotiche, aprendoci al mistero di una comunicazione sottile, al cuore stesso della fotografia.



La mostra, che rientra nel programma di Scrittorincittà, rimarrà aperta dal 5 al 20 novembre nei seguenti orari: lunedì-venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 15 alle 19.



Per informazioni e prenotazioni visite guidate: 0171-444835 / 3462220752 – email: biblio@istitutoresistenzacuneo.it