Il programma delle manifestazioni del 2 e 4 Novembre a Cuneo

Manifestazioni a Cuneo il 2 e 4 novembre, rispettivamente in onore dei Militari Caduti in Guerra e Deceduti in servizio e ricorrenza del 104° Anniversario della Vittoria, festa dell'Unità Nazionale e "Giornata delle Forze Armate", idealmente comprensiva delle celebrazioni riguardanti i Combattenti, i Decorati al Valor Militare e gli Orfani di Guerra.

Programma delle manifestazioni:

2 NOVEMBRE 2022

Commemorazione dei Defunti e Cerimonia presso il Cimitero Urbano in onore dei Caduti

CIMITERO URBANO

ore 10.30 Santa Messa celebrata presso l'Ossario dei Caduti Militari (in caso di tempo piovoso la S. Messa sarà celebrata nella Cappella del Cimitero)

Preghiera del soldato

Onore ai Caduti con deposizione delle corone

ore 11.10 In corteo al Famedio per l’omaggio dell’Amministrazione Civica con deposizione di una corona da parte del Comune

ore 11.30 Trasferimento in corteo al Mausoleo dei Partigiani

Onore ai Caduti con deposizione delle corone

Lettura della poesia di Gino Giordanengo

4 NOVEMBRE 2022

Cerimonia pubblica in occasione del 104° Anniversario della Vittoria, Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

ore 9.30 Deposizione corona del Comune al Monumento ai Caduti del 2° Reggimento Alpini di Corso Dante

ore 9.45 Deposizione corona del Comune al Monumento ai “Ragazzi del ‘99”

ore 9.50 Raduno dei partecipanti al Parco della Resistenza

ore 10.00 Onori ai Gonfaloni Civico e della Provincia

Onori all'Autorità Rassegnatrice

Cerimonia dell'"Alzabandiera"

Lettura dei messaggi pervenuti

Orazione ufficiale

ore 10.45 Trasferimento a piedi al Monumento dei Caduti ai Giardini Fresia

Onori ai Caduti e deposizione delle corone

Lettura della preghiera del Soldato

Onori ai Gonfaloni

Onori all'Autorità Rassegnatrice

ore 16.30 Cerimonia dell' "Ammainabandiera"

A disposizione navetta gratuita per seguire le cerimonie del mattino