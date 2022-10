A Cuneo al via il secondo appuntamento con "Cinema nei quartieri"

Venerdì 4 novembre l’appuntamento è alla Casa del Quartiere Donatello per la seconda serata della rassegna “Cinema nei quartieri”.

È in programma “Il re di Staten Island”, di Judd Apatow che racconta di Scott un ventenne di Staten Island che passa le sue giornate a fumare canne ed esercitarsi per diventare, senza grande successo, un tatuatore: passatempi di un giovane immaturo, che non riesce a superare il trauma della morte del padre pompiere, avvenuta quando aveva sette anni, nell’attentato dell’11 settembre 2001. Il trasferimento della sorella al college e la relazione della madre con Ray, un altro pompiere, aiuteranno Scott a fare i conti con quel dolore represso per anni e con la realtà. Lavoro semi-autobiografico dell’attore e cosceneggiatore Pete Davidson il cui padre, anche pompiere, è morto sul lavoro quando Pete era bambino.

La rassegna è organizzata dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Centro Diurno del Servizio di Salute Mentale, la Casa del Quartiere Donatello, i Comitati dei Quartieri Donatello e Gramsci, la Cooperativa Momo, Acli e le Associazioni Amnesty International e Se non ora quando?, con il sostegno del Centro Servizi Volontariato “Società Solidale”.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.menteinpace.it , 340-4127706 e 389-7997866.