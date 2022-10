Confesercenti Cuneo: “Per i commercianti di via Bassignano è diventato difficile anche lavorare”

“Apprezziamo gli sforzi delle Forze dell’ordine, ma purtroppo non basta. Ci vuole un’azione più incisiva per ridare sicurezza a via Bassignano, dove non solo i residenti hanno paura ad uscire di casa, ma anche i commercianti sono penalizzati da questa situazione dove aggressioni, schiamazzi e atti vandalici sono ormai all’ordine del giorno”.



A segnalare il disagio e a dare voce agli esercenti di via Bassignano è il direttore generale di Confesercenti provincia di Cuneo, Nadia dal Bono, che ha più volte ascoltato il malcontento di chi lavora in questa zona.



“Bottiglie vuote e spesso rotte, quindi molto pericolose, vengono abbandonate sui marciapiedi ed accanto alle vetrine - prosegue il direttore dal Bono - e c’è anche chi ha preso angoli e muri per luoghi dove fare i propri bisogni fisiologici. Come se non bastasse, sono molti i commercianti che al mattino si ritrovano con serrande e vetri imbrattati”.



“Un problema ancora più grave, lo riscontrano i bar, i ristoranti e chi chiude il proprio esercizio dopo le 20. Ai clienti non fa certo piacere essere importunati, a volte anche aggrediti fisicamente quando si esce da un locale e per questo tendono a non frequentare più quella zona”.



Conclude il direttore Confesercenti: “Ringraziamo le Forze dell’ordine per l’impegno e la professionalità ma a loro, come all’Amministrazione comunale di Cuneo chiediamo uno sforzo in più per tutelare residenti e commercianti. Altrimenti si rischia davvero un trasloco di attività e abitanti verso un’altra zona più sicura della città”.