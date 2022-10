Grande successo per le "Letture paurose" a Moretta

Venerdì 27 ottobre si sono svolte le "Letture paurose" di Halloween nella Biblioteca civica "B. Millone" di Moretta, come ormai è consuetudine per alcuni momenti "speciali". Sono giunti diavoletti, fantasmi, scheletri e streghette per ascoltare le avventure di Mortina che ritorna in vita per non perdere la villa di famiglia, ovviamente abitata da personaggi alquanto particolari. Seguono, poi, la lettura avventurosa di un fantasma combina guai aiutato da streghe pasticcione e maghi strambi e storielle di vampiri un po' strani.

I tanti bambini presenti erano felici e ascoltavano, interagendo simpaticamente con le lettrici Marianna, Sara e Manuela. Al termine delle letture si è tornati finalmente a partecipare, dopo il periodo di pandemia, al laboratorio di manualità e creatività per costruire una zucca tridimensionale con tre espressioni diverse.

"Un grazie a tutti i piccoli per la partecipazione, agli accompagnatori , ai giovani intervenuti per leggere e per aiutare i bambini durante il laboratorio e alla bibliotecaria Piera" riferisce, soddisfatta, la consigliera Millone Manuela.