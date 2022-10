Il bovesano Giacomo Bisotto, in arte "Gec" all'esposizione artistica torinese "Illusione collettiva"

”Group show Illusione collettiva” è la terza esposizione collettiva di arte urbana, ideata dagli artisti GEC e BR1, dopo “Stradafacendo” (2010) e “Public Arena” (2013).

Sarà allestita nella galleria studio dei due artisti, uno spazio underground nel pieno centro di Torino, a pochi passi da Piazza Castello.

Il progetto nasce dall'esigenza di raccontare al pubblico la continua evoluzione dell’arte urbana, le ricerche in corso e le modalità con cui questo movimento prende forma. Le opere esposte sono il risultato di una sperimentazione in bilico tra performance, fotografia artistica, estetica relazionale, Net Art, nel quale l’attuale sistema socio-politico diventa il soggetto di un’indagine artistica e visiva che svela gli equilibri precari della nostra epoca. “Illusione Collettiva” presenta nove artisti differenti tra loro, ma legati dalla stessa attitudine di operare nella città come spazio fisico di intervento, dove prendono forma pratiche urbane spontanee e autodeterminate, spesso non autorizzate e talvolta illegali.

Lo spazio pubblico è sicuramente il luogo in cui celebrare la propria socialità, ma anche uno spazio in cui si dà voce alle tensioni sociali, un' arena di protesta e di resistenza al controllo da parte del potere. “Illusione collettiva” coinvolge sette artisti del nord, centro e Sud Italia (BR1, Gec, Elfo, Rub Kandy, Giacomo Spazio, Andrea Nolè, Dott. Porka's), un artista francese, OX, tra i maggiori esponenti dell’intervento urbano, famoso per i suoi poster incollati sui cartelloni pubblicitari, e il duo ICY AND SOT, iraniani emigrati a New York. Vi aspettiamo, dalle ore 10 alle ore 20, in Via Po 25 a Torino.