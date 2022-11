Bra, Messa ai Battuti Bianchi in suffragio dei soci defunti di Lions e Rotary (Foto)

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”. Probabilmente non c’è frase più appropriata per la cronaca della serata di mercoledì 2 novembre, con Rotary Club Bra, Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero e Leo Club Bra che hanno rinnovato il momento di ricordo per chi non c’è più.



I sodalizi braidesi, come una grande famiglia, si sono ritrovati nella chiesa della Santissima Trinità di Bra, per celebrare la Messa in suffragio dei soci defunti, come da tradizione annuale. Ad accoglierli in questo scrigno sacro di rara bellezza, capace di trasmettere a chi entra una sensazione di accoglienza e pace, il saluto di Valter Manzone, presidente della Confraternita dei Battuti Bianchi.



La funzione è stata officiata da don Riccardo Frigerio, direttore dei Salesiani di Bra, alla presenza dei presidenti Monia Rullo (Lions Club Bra Host), Lorella Alessandria Rolfo (Lions Club Bra del Roero) e Giuseppe Sordo (Rotary Club Bra). Tra i banchi anche il sindaco di Bra Gianni Fogliato ed il suo vice Biagio Conterno, a testimonianza di quanto l’operato di queste associazioni abbia rilevanza sul tessuto cittadino.



Le varie fasi della funzione sono state scandite dai canti del coro della Confraternita dei Battuti Bianchi che ha dato solennità all’appuntamento a cui ha preso parte una nutrita assemblea di fedeli.



Nell’omelia, il celebrante ha consegnato alla riflessione il significato della giornata sulla commemorazione dei defunti: “La morte non è una iattura o una persecuzione, ma è un passaggio obbligato per tutti. L’obiettivo della vita deve essere il Paradiso e come cristiani siamo battezzati nella morte del Signore, per essere battezzati nella sua resurrezione. Fare del bene in questo mondo vale sempre la pena! E saremo vivi con Gesù per sempre”.



In un momento storico segnato da crisi economica, energetica e sanitaria, oltre che dalla guerra in Ucraina, il richiamo a sensibilità e condivisione è alto. In questo senso, Rotary e Lions, fedeli all’etica dei principi istituzionali, ricordano che l’attività non si ferma, come è stato testimoniato dai tanti soci di oggi e di ieri ai quali è stato reso deferente ossequio.

Persone che hanno deciso di dedicare tempo ed energie all’attività di servizio con il solo scopo di creare una società migliore. Significativa, in questo senso, è stata la lettura della preghiera rotariana e della preghiera lionistica che hanno chiuso la celebrazione.



“Sursum corda” e anche gli stendardi per una bellissima cerimonia di fede all’insegna di amicizia e solidarietà. Già pensando al prossimo service!