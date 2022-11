Alla cuneese Erika Luciano il premio internazionale per la Storia della Matematica

Il Premio internazionale UMI-SISM, destinato a giovani studiosi/e per un’opera o un gruppo di lavori di alto rilievo scientifico nell’ambito della Storia delle Matematiche, ha reso noti i risultati del concorso, ora parla anche un po' cuneese. La Commissione, presieduta da Aldo Brigaglia, e composta inoltre da Maria Teresa Borgato, Ciro Ciliberto, Cinzia Cerroni e Livia Giacardi, valutate le pubblicazioni e i curriculum dei candidati, ha assegnato il premio alla Prof.ssa Erika Luciano, per la profondità dei lavori, il loro significativo impatto internazionale, l’ampiezza e la rilevanza delle tematiche trattate e la padronanza di diverse metodologie storiche.

Erika Luciano, nata a Cuneo, dove vive tuttora, è professore di Storia delle Matematiche presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino. Segretario della European Society for the History of Science e della Società Italiana di Storia della Matematica è autore di 110 pubblicazioni.

La sua attività scientifica si è svolta interamente nell’ambito dello studio delle dinamiche di costruzione, trasmissione e socializzazione del sapere matematico, con particolare riguardo alle conseguenze delle persecuzioni antisemite sulla comunità matematica e scientifica in Italia.