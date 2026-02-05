Alla casa di riposo di Villanova Mondovì “Generazioni in gioco”: progetto che unisce anziani e bambini

“Generazioni in gioco”. Si chiama così il progetto realizzato dal Comune di Villanova Mondovì con la Casa di riposo "Don Rossi" che mette al centro l'incontro tra bambini e anziani.

L'iniziativa, rivolta a tutte le classi della scuola primaria, ha come obiettivo quello di mettere in comunicazione generazioni diverse, scoprendo la magia della storie e il piacere di dare nuova vita ai materiali di recupero per creare oggetti ricordo dedicati alla Pasqua.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Casa di Riposo “Don Rossi” di Villanova Mondovì ed è possibile scegliere una sola data tra: martedì 24 febbraio, giovedì 5 marzo e lunedì 9 marzo.

Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle 17.30. La scelta della data dovrà avvenire entro e non oltre il 16 febbraio.

Il progetto è rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria e si inserisce in un percorso educativo che valorizza l’incontro tra generazioni, promuovendo inclusione, rispetto e creatività attraverso attività condivise.