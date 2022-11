Venerdì sera con botte e coltellate fuori da un locale di Savigliano: in quattro a processo

Un venerdì sera finito in incubo. Questo quanto sarebbe accaduto a quattro amici, tre ragazzi e una ragazza, nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2020 che, dopo aver cenato insieme in un locale di Fossano, avevano deciso di andare a bere qualcosa al bar Taipei di Savigliano dove qui vennero verosimilmente aggrediti. Accusati in tribunale a Cuneo di averli picchiati e accoltellati, poco dopo il loro arrivo, quattro ragazzi albanesi, E.X., K.X., S.F. e D.C.

Tutti gli imputati devono rispondere di lesioni aggravate, ma solo due di loro sono accusati di intralcio alla giustizia, in quanto, qualche giorno dopo l’accaduto, si sarebbero diretti al Taipei per dire al titolare di non riferire nulla ai Carabinieri sulla loro presenza al locale.

A raccontare in aula quanto sarebbe avvenuto quel venerdì notte, la ragazza che si trovava insieme agli amici, costituiti parte civile.

Era arrivata intorno all’1, come dichiarato, e dopo aver preso un drink, era uscita fuori dal locale per fumarsi una sigaretta insieme a uno dei ragazzi del suo gruppo, che sarebbe poi stato fermato da un componente dei presunti aggressori: “All’inizio parlavano tranquillamente, non so cosa si siano detti -ha spiegato lei-. Quando il mio amico si è girato per raggiungermi lui è diventato più aggressivo. Il mio amico l’ha bloccato con la mano. Era un ragazzo claudicante, ha perso l’equilibro ed è caduto. Poi è arrivato il cugino ed è scoppiata la rissa”.

La ragazza ha poi spiegato che da quel momento è scoppiato il caos poiché i componenti del gruppo, avendo visto il ragazzo a terra, sarebbero intervenuti e iniziando a lanciare pezzi di cemento e di vetro, posacenere e bottiglie: “Lo hanno circondato - ha proseguito la testimone -. Mentre era terra l’hanno preso a calci e a pugni. Poi sono spariti, sono andati in macchina e sono tornati con i coltelli. Dopo poco ho visto il mio amico che era una maschera di sangue e faceva fatica a camminare. Sulle gambe aveva segni di arma da taglio”.

Convocato a deporre, anche uno dei ragazzi aggrediti: “Io ero dentro al locale, sono stato chiamato dagli altri che mi hanno detto che stava succedendo un casino. Sono uscito fuori e ho visto il mio amico con la fronte aperta, ma non c’era nessuno. Poi, a un certo punto ho visto l’altro gruppo arrivare. C’era un ragazzo claudicante con il coltello in mano: mi ha accoltellato lui. Mi sono saltati tutti addosso - ha proseguito -. Non so chi fossero. Ho riportato ferite e lesioni ad un legamento. Anche gli altri erano armati”.

Durante la testimonianza è emerso che, qualche mese dopo, il ragazzo fu contattato su Messenger da uno certo “flori flori”, a lui sconosciuto, che gli chiese di ritirare la denuncia.

Sui motivi dell’aggressione nessuno dei due testimoni ha saputo riferire: “E’ stata immotivata. Ancora ad oggi non me la spiego. Non li conoscevo nemmeno”, ha concluso il ragazzo.

L’udienza è stata aggiornata per ascoltare altri testimoni.