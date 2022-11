Saluzzo celebra i caduti di Nassirya: sabato la deposizione della corona d'alloro

Sabato 12 novembre è la Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni internazionali per la pace.



Il Comune di Saluzzo, in collaborazione con il comando locale dell’Arma e con l’Associazione nazionale carabinieri, ha organizzato la deposizione di una corona d’alloro per ricordare i Caduti di Nassiriya, la località dell’Iraq dove in quel giorno del 2003 ci fu un attacco terroristico alla base “Maestrale” e furono 28 le vittime, di cui 19 italiane (12 carabinieri). Una di queste, Giovanni Cavallaro, era il fratello di Placido che fino a qualche anno fa ha guidato il Nucleo radiomobile di Saluzzo.



L’appuntamento è alle 10,30 (sabato 12 novembre) nell’area verde di via Torino dove c’è il monumento all’Arma. Saranno presenti amministratori locali e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.