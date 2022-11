Al palazzetto di Carrù la targa del GSE per l'efficienza energetica

La Granda si conferma terra di comuni virtuosi. Il GSE (Gestore dei servizi energetici spa) che nella giornata di lunedì 7 novembre ha consegnato la targa alla piscina di Mondovì (leggi qui), ha premiato anche il Comune di Carrù per il suo rinnovato palazzetto dello sport, struttura NZEB (Nearly Zero Energy Building, cioè a energia quasi zero, ndr).

Ieri, martedì 8 novembre, l'ingegner Eleonora Egalini, ha raggiunto la porta della Langa per consegnare la targa all'amministrazione carrucese per l'intervento di efficientamento del palasport, alla presenza del sindaco, Nicola Schellino e al Consigliere Efrem Biaritz.