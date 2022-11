Savigliano, incontro con don Ciotti per i dieci anni della Caritas cittadina

La Caritas di Savigliano compie dieci anni.

In città è una realtà importante a favore degli ultimi: si occupa del Centro di ascolto di via Danna, dell’Emporio alimentare di corso Nazario Sauro e del Centro di accoglienza notturna di via Allione.

In occasione della ricorrenza, sabato 12 aprile, alle 20,45, è stato organizzato sotto l’Ala di piazza del Popolo un incontro con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele di Torino.

Don Ciotti dialogherà con Pierluigi Dovis, responsabile della Caritas del Piemonte della Valle d’Aosta.

In apertura di serata, i referenti della Caritas saviglianese illustreranno quanto fatto in questi dieci anni alla popolazione a favore delle tante forme di emarginazione.

Prima ancora, alle 18, è prevista una messa di ringraziamento nella chiesa di San Pietro.