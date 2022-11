Savigliano, il sindaco in commissione: "Non sarà concesso il permesso di costruire per i garages di piazza Turletti"

A Savigliano si è riunita la Commissione consiliare Permanente (Assetto del territorio; Urbanistica; Lavori Pubblici; Viabilità; Trasporti Urbani), per illustrare il progetto relativo alla creazione di 14 box auto all’interno di uno degli edifici prospicienti piazza Turletti per il quale il sindaco Antonello Portera ha annunciato che non sarà concesso il permesso di costruire in quanto non sarebbe rispettata la distanza di 12 metri prevista dal Codice della Strada tra carreggiata e passo carraio. Non verrà concessa deroga.

“Stupisce che una tale motivazione, prettamente tecnica, emerga solo ora, dopo più di tre mesi dalla presentazione della pratica e solo dopo l’inizio della nostra raccolta firme – sostiene la coalizione di opposizione ‘Spazio Savigliano’ - , senza che vi fosse dato il minimo cenno in occasione di una delle ben due interrogazioni che il nostro Gruppo Consiliare ha posto in Consiglio Comunale. Non possiamo che plaudire alla scelta dell’Amministrazione, augurandoci che nelle prossime occasioni sia più celere nell’assumere tali decisioni”.

Spazio Savigliano continuerà comunque la raccolta firme per l’abbandono del progetto che ha già toccato le 300 adesioni.