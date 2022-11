Savigliano, una raccolta firme per salvaguardare piazza Turletti

Dal gruppo consiliare “Spazio Savigliano” riceviamo e pubblichiamo questo comunicato in cui si annuncia una raccolta firme per la tutela di Piazza Turletti, area pedonale su cui si trova il teatro Milanollo:

A luglio è pervenuta all’Amministrazione Comunale la richiesta di permesso di costruire per un intervento edilizio finalizzato alla creazione di n.14 box auto all’interno di uno dei fabbricati prospicienti piazza Turletti, locale in precedenza utilizzato come supermercato.

Tale intervento, se autorizzato, comporterebbe necessariamente la rinuncia ad una porzione dell’attuale area pedonale urbana della piazza stessa. Al di là della legittimità dell’intervento, su cui si esprimeranno i competenti uffici, per la sua realizzazione occorre che l’Amministrazione Comunale dia il suo assenso ad una riduzione del l’Area Pedonale che caratterizza piazza Turletti.

Nel Consiglio comunale del 22/09/2022 il Gruppo consigliare Spazio Savigliano aveva chiesto informazioni sulla volontà dell’Amministrazione in merito, ricevendo risposte attendiste. In particolare, il Sindaco aveva

affermato che si stavano affrontando alcuni problemi giuridici e che non appena risolti sarebbe arrivata la decisione.

A distanza di oltre un mese, nel Consiglio comunale del 27/10/2022, eravamo tornati sull’argomento per richiedere se fossero stati effettuati gli approfondimenti necessari e se si fosse arrivati ad una decisionemdefinitiva in merito.

Anche questa volta la risposta è stata vaga!

Sorge il dubbio che, nonostante a parole ci si professi a favore di una maggiore pedonalizzazione, all’atto pratico poi si faccia fatica a dire dei no, magari scomodi ma che servono per garantire l’interesse pubblico. Amministrare è anche questo!

Questa incapacità di assumere posizioni nette e definite, oltre a manifestare un’evidente spaccatura all’interno della maggioranza su questo intervento, ci preoccupa anche e soprattutto per la visione futura della città.

Dopo la riqualificazione del 2016, che ha tolto all’auto per dare spazio al pedone, in questi anni l’area è diventata uno dei poli culturali della città, una piazza in cui si tengono spettacoli, concerti, proiezioni, in cui ci sono due dehors di attività ristorative, oltre all’ingresso del Teatro Milanollo.

Davvero c’è anche solo il dubbio di modificare in maniera irreversibile questo patrimonio comune? Davvero si vorrebbe togliere spazio al pedone e restituirlo all’auto?

Come opposizione abbiamo lasciato più di due mesi di tempo all’Amministrazione per affrontare la questione, ma non abbiamo avuto risposte.

E’ arrivato il momento di agire!

Promuoveremo quindi una raccolta firme per chiedere al Sindaco Portera di non dismettere spazio della collettività a favore di un privato e di non concedere la riduzione di spazio pedonale su Piazza Turletti.

Per questo motivo abbiamo inoltrato richiesta al Comune di Savigliano per allestire un banchetto per la raccolta firme per il quale siamo in attesa di risposta. Anche altri gruppi di opposizione si erano espressi in merito,

pertanto li invitiamo a partecipare!

Vi aspettiamo Martedì 8 Novembre dalle ore 18 in piazza Turletti.