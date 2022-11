Incidente a Scarnafigi, deceduta una 41enne di Racconigi. E' il secondo mortale in 12 ore

Era subito apparso molto grave il frontale avvenuto questa mattina 11 novembre sulla strada provinciale 133, nel comune di Scarnafigi. Una delle persone rimaste coinvolte, una donna di 41, è purtroppo deceduta.

Si tratta di Maria Martini, classe 1981, residente a Racconigi.

L'allarme è scattato verso le 7.15. Ingente la macchina dei soccorsi, intervenuti con i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Due le vetture coinvolte: in una viaggiava la vittima, da sola. Nell'altra una donna assieme al marito, entrambi albanesi. Sono gravi (la donna sarebbe in prognosi riservata) ma non in pericolo di vita. La zona era avvolta nella nebbia, con una visibilità, quindi, molto scarsa. Potrebbe essere questa la causa del sinistro, ma le dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

La povera 41enne, da subito in condizioni disperate, è stata elitrasportata all'ospedale di Cuneo, dove è deceduta poco dopo l'arrivo.

Un'altra vittima della strada, che porta a 44 il totale dall'inizio dell'anno.

Ed è la seconda vittima in poco più di 12 ore. Ieri, dopo le 18, ha perso la vita una donna di 55 anni, Silvia Bianco, finita contro un albero, epr cause ancora in fase di accertamento, a Priola, in località Pievetta.