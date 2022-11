Era originaria di Lagnasco la vittima dell’incidente sulla Sp 131. Da Racconigi il cordoglio del sindaco

"Una tragedia per la nostra comunità. Siamo affranti". Commenta così il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, la notizia del decesso di una sua concittadina, vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, venerdì 11 novembre, nel territorio di Scarnafigi.

Maria Martini - questo il nome della donna - aveva 41 anni compiuti nel luglio scorso. Originaria di Lagnasco, dove lavorava in un'azienda agricola, viveva nel comune dominato dal castello reale da quando si era sposata, nel 2015, con Paolo Rosso, conosciutissimo per il suo impegno nel volontariato, come vigile del fuoco nel locale Distaccamento.

"Ci stringiamo al dolore della famiglia e abbracciamo Paolo. Una perdita terribile per lui e per tutto il paese", dice il primo cittadino.

Maria Martini è deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale di Cuneo. Una corsa disperata con l'eliambulanza.

Nella vettura che si è scontrata frontalmente con la sua viaggiava una coppia di origini albanesi, marito e moglie, entrambi feriti in modo grave, ma non in pericolo di vita, a quanto si apprende. Sono ricoverati rispettivamente a Cuneo e a Savigliano.

C'è voluta più di un'ora per estricare i feriti. La zona era avvolta da una fittissima nebbia, probabile causa dell'incidente, anche se la dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri.