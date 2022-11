Limone Piemonte, online i prezzi degli stagionali. Il direttore Dalmasso: "L'obiettivo è farsi meno male possibile"

La Riserva Bianca ha pubblicato, nelle ultime ore, le tariffe dello skipass stagionale 2022/2023. Ancora niente, invece, per quanto riguarda Prato Nevoso. Si annuncia solo che i costi saranno pubblicati presto.

Sul fronte Limone Piemonte, per il prezzo dei giornalieri, come già scritto nei giorni scorsi da Targatocn, verrà applicata una tariffa dinamica, che varierà secondo la logica domanda/offerta, delle previsioni meteo, di alta e bassa stagione e di quanto prima si acquista lo skipass, esattamente come funziona per i biglietti aerei.

Si punterà sull'online, come evidenziato anche dal sito della Riserva Bianca per i costi dello stagionale. Online anche in un'ottica di risparmio del personale impiegato alle biglietterie.

Rispetto allo scorso anno, il costo dello stagionale per adulti e senior è aumentato di circa 100 euro. Aumentato anche lo stagionale per i ragazzi. Decisamente inferiori, invece, gli aumenti per gli stagionali baby e family.

Per dare alcuni numeri, lo stagionale Adulti Fedeltà, acquistabile dal 12 al 27 febbraio, costerà 745 euro. L'anno scorso costava 650 euro. Dopo quella data il prezzo salirà a 890.

Per venire incontro alle persone, sarà possibile il pagamento in un'unica soluzione oppure, come già l'anno scorso, si pagherà a rate, con un piccolo anticipo e con il pagamento del giornaliero, ogni volta che si andrà a sciare, fino al raggiungimento della cifra totale. Dopodiché si continuerà a sciare fino a fine stagione.

Qui i dettagli di cifre, categorie e modalità di abbonamento

Si sta ancora ragionando sul prezzo del giornaliero, che sarà dinamico, come detto, e che assorbitrà anche il costo dell'assicurazione, obbligatoria. Lo scorso anno costava 2,50 euro.

Fulvio Dalmasso, direttore della Lift, società che gestisce gli impianti della Riserva Bianca a Limone, evidenzia come siano in atto tutta una serie di strategie che non si stenta a definire di sopravvivenza. "Ancora non sappiamo cosa deciderà il Governo, se ci sarà un sostegno per quanto riguarda i costi energetici. La situazione è complicatissima, anche perché noi i costi non sono calcolabili sull'immediato, perché la bolletta ci arriva il mese dopo. Questo rende difficile la programmazione".

"L'obiettivo è farsi il meno male possibile. Ci sentiamo la responsabilità di un'intera valle e della sua economia. Per altre realtà più piccole le cose sono diverse. Anche se siamo dei privati, sappiamo che attorno al nostro lavoro ruota quello di un'intera comunità", conclude Dalmasso.