Scegli Isiline per navigare fino a 1 Gbps a Faule

Anche per gli abitanti e le aziende di Faule è possibile navigare su Internet ad una velocità di 1 Gbps: l’innovativo servizio, che attualmente è anche il migliore disponibile sul mercato delle telecomunicazioni, è infatti arrivato a Faule per garantire l’accesso alla Banda Ultra Larga ad abitanti, liberi professionisti e aziende del comune cuneese. Ad oggi, il servizio in fibra ottica raggiunge 160 indirizzi civici servendo 251 unità immobiliari.

Con la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) è quindi possibile navigare con prestazioni elevate, sia in download che in upload: è così possibile accedere a servizi oggi indispensabili come lo streaming di contenuti audio e video, l’accesso all’Home Banking, lo scaricamento e l’invio di file pesanti e lo Smart Working. Grazie alla fibra, inoltre, è possibile garantire l’accesso alla rete WiFi a molti dispositivi, senza incappare in disconnessioni o rallentamenti in quanto la banda viene garantita a tutti i device collegati.

Con Isiline, è quindi possibile attivare il servizio in fibra ottica in pochi e semplici passi: il provider saluzzese mette a disposizione dei clienti diversi canali di supporto sia nell’assistenza che nella fase di vendita.

Attivare una nuova linea è molto semplice: è possibile farlo telefonicamente chiamando il 0175/292929, direttamente su shop.isiline.it oppure in uno dei negozi Isiline a Carmagnola, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Cuneo.

Per l’assistenza post vendita, Isiline garantisce un servizio dedicato grazie al supporto di tecnici altamente specializzati: telefonando al 0175/292999, in caso di problemi alla propria linea, è possibile essere messi in contatto con un tecnico che si occupa di verificare e risolvere le problematiche relative alla rete, senza passare tramite call-center o procedure registrate e automatizzate.





In alternativa si può verificare la propria copertura e completare l’acquisto in totale autonomia su shop.isiline.it.