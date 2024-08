La Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia scalda i motori: il 14 agosto l'assaggio con una passeggiata enogastronomica

Migliorarsi, farsi apprezzare e continuare a stupire: queste sono alcune delle sfide della Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia, che aprirà ufficialmente il 17 agosto e si chiuderà il 25 agosto con un programma vastissimo e una visione molto chiara, come spiega il sindaco Roberto Bodrito: "La Fiera Nazionale della Nocciola è un'importante vetrina per Cortemilia, non solo per promuovere i suoi prodotti tipici, ma anche per valorizzare il territorio, le sue bellezze architettoniche e naturali. La varietà e la qualità dei servizi offerti, insieme a un ampio programma di eventi adatti a ogni età stanno trasformando il comune in un punto di riferimento nelle Langhe e un luogo in cui la qualità della vita è molto alta. Speriamo di convincere non solo i turisti, ma anche eventuali nuovi residenti".