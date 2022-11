Bene Vagienna: Marino Abbona confermato presidente dell'associazione commercianti e artigiani

Venerdì 10 novembre é stato rieletto il consiglio direttivo dell'Associazione Artigiani e Commercianti di Bene Vagienna.



I due anni di pandemia hanno visto la realtà associativa in latenza per evidenti motivi di priorità e di necessità e la riunione di venerdì ha segnato un momento nato dalla volontà di riorganizzazione e di rilancio delle iniziative e delle attività.



Marino Abbona é stato riconfermato presidente mentre il direttivo ha subito alcuni subentri ed é così composto: Chiara Cavallero, Domenica Calandri, Gian Carlo Priola, Silvio Morra, Manuela Ravera, Laura Albarello, e Ivana Sampó.



"Sono convinto che il consolidamento dell'associazione a conclusione di questo bienno anomalo porterà nuovamente iniziative ed eventi apprezzati e partecipati come quelli pre-covid. Da parte nostra abbiamo deciso di partire immediatamente con i preparativi per la Fiera della Beata Paola del 2023, momento cruciale delle manifestazioni benesi e che ha subito negli anni passati un ridimensionamento dovuto alle regole pandemiche."

Spiega il presidente Abbona: "É un momento non certo facile per il mondo del commercio e dell'artigianato e purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcune chiusure di attività cittadine. Ma vogliamo essere ottimisti, vogliamo ricucire il legame che da sempre ha caratterizzato il rapporto tra la nostra realtà e la cittadinanza."



Da parte dell'amministrazione comunale é giunto all'associazione un augurio di buona ripartenza e di piena disponibilità alla collaborazione.