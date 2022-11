Auto contro un palo a Boves: ferite lievi per il guidatore

Incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 14 novembre, intorno alle 21,15 in via Santuario a Boves. Un’auto con una persona a bordo è sbandata per cause in corso di accertamento, finendo contro un palo. Scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo oltre un’ambulanza del 118. Fortunatamente, le condizioni della persona sono risultate lievi.