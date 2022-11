Il direttore della scuola sci di Limone: "Per le lezioni è già boom di prenotazioni"

Pier Paolo Ballarè, classe 1974, da più di 20 anni dirige la Scuola Sci di Limone Piemonte, che conta ben 130 maestri. Ieri, dopo molti anni nel Consiglio regionale e dopo tre mandati come vicepresidente, è stato eletto presidente del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte.

Guiderà fino al 2026 ben 3.500 maestri di sci alpino, sci di fondo e snowboard.

"Siamo la regione con più maestri in Italia. Negli ultimi anni la nostra attività è stata fortemente compromessa, dal Covid, dalla mancanza di neve e, adesso, dai costi e dalle difficoltà degli impianti. Ma evidenzio che siamo comunque stati aiutati, con ristori importanti sia da parte del governo che della Regione. E siamo pronti a ripartire per la nuova stagione", commenta Ballarè.

Che non nasconde l'entusiasmo e l'ottimismo per i numeri che si stanno registrando in tema di prenotazione di lezioni di sci. "Stiamo ricevendo tantissime richieste, un vero boom, inaspettato. Sta succedendo in tutta Italia, le scuole di sci stanno cercando maestri, perché non se ne trovano a sufficienza", aggiunge.

Per diventare maestri di sci il percorso è piuttosto lungo e impegnativo. Si deve passare una selezione a livello regionale e si deve frequentare un corso di 120 ore in un anno, seguiti dagli istruttori nazionali. "Il nostro è un lavoro bellissimo, a contatto con le persone e nella natura. Il Covid ci ha fatto tornare ad apprezzare le attività all'aria aperta. Lo sci è una di queste. Non so come andrà la stagione, anche perché nessuno sa se e quanto nevicherà, ma le prenotazioni ci sono e siamo ottimisti".